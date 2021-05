Kind van twee vermoedelijk geraakt door verdwaalde kogel in Amsterdam

Een kind van twee jaar oud is maandagavond vermoedelijk geraakt door een verdwaalde kogel bij een schietincident in de buurt van metrostation Kraaiennest in Amsterdam. Het jonge slachtoffer is gewond met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en moest er ter observatie ‘s nachts opgenomen blijven.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak. “We hebben het vermoeden dat het kind geraakt is door een verdwaalde kogel. Maar het onderzoek loopt nog, dus we kunnen dat nog niet officieel bevestigen”, aldus een politiewoordvoerder. Over de toestand van het kind wil de politie niet meer kwijt.

Er kwam rond 21.15 uur een melding binnen dat er bij het metrostation diverse schoten waren gelost. Uit verschillende verklaringen heeft de politie opgemaakt dat twee verdachten betrokken waren bij het schietincident. Er is in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar ze zijn niet aangetroffen. Medewerkers van de forensische opsporing hebben meerdere hulzen aangetroffen. Het is vooralsnog onbekend wat de aanleiding van het schietincident is geweest.