Corona maakt slachtoffers in gevangenis: een gedetineerde overleden, tweede gevangene en cipier in coma

Dendermonde - De lockdown in de gevangenis van Dendermonde is opgeheven. Bij de laatste testronde bleken geen gedetineerden meer positief. Dinsdag raakte wel bekend dat het virus aan een gevangene het leven heeft gekost, een tweede ligt in een coma. Ook een cipier ligt nog in een coma.



Een op de drie personeelsleden was de voorbije weken tijdelijk niet inzetbaar door het virus, meer dan zestig gevangenen raakten besmet. “Er zijn na de jongste test geen extra besmettingen meer vastgesteld bij de gedetineerden”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen. “Sinds 30 april is de gevangenis uit lockdown. Er gelden wel nog enkele beperkingen, zo is fysiek contact tijdens bezoeken nog uitgesloten en worden er geen lessen gegeven.”

Op 22 april overleed een gedetineerde, een man van 66 jaar, aan de gevolgen van Covid-19. “Er ligt ook nog iemand in coma op dit moment, net als een personeelslid.”

Het personeel werd maandag nog een keer getest. “We hebben gevraagd om dat te blijven doen”, zegt Eddy De Smedt van vakbond VSOA. “Want het grootste probleem op de werkvloer is dat er veel mensen afwezig zijn. In heel het land zijn ondertussen al duizend cipiers ingeënt en deze week komen er daar nog een keer 1.900 bij. Tegen eind juni zal iedereen zijn twee coronaprikken moeten gehad hebben. Dat zal voor een hele geruststelling zorgen want in Dendermonde is er, mee door de overbevolking en het feit dat er geen sectie kan gemaakt worden met alleen besmette gedetineerden, heel wat extra werk voor het personeel.”