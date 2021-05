Löw gooit het bij Duitsland dan toch over een andere boeg voor EURO 2020: “Thomas Müller is gebeld voor comeback”

Straf nieuws uit Duitsland, waar bondscoach Joachim Löw teruggekeerd lijkt te zijn op zijn plannen om de oude waarden uit de selectie te bannen. Volgens het Duitse dagblad Bild heeft Löw intussen al telefonisch contact gehad met Bayern München-aanvaller Thomas Müller (31) met het oog op een comeback voor EURO 2020 volgende maand.

Geen Thomas Müller, Jérôme Boateng of Mats Hummels meer. Die drastische beslissing maakte Joachim Löw ruim twee jaar geleden na het faliekant verlopen WK 2018. Bedoeling was om met een frisse, jonge ploeg richting EURO 2020 te trekken. De toekomst zou zo helemaal toebehoren aan opkomende talenten als Leroy Sané, Kai Havertz of Timo Werner.

Alleen: die Mannschaft is ook zonder Müller, Boateng en Hummels nog een paar keer flink onderuitgegaan. Eind vorig jaar was er nog de 6-0 tegen Spanje. In maart werd thuis dan weer pijnlijk verloren van het nietige Noord-Macedonië. Sindsdien is de consensus dat deze getalenteerde jonge Duitse ploeg leiders met ervaring mist om de ploeg bij de hand te pakken als het even minder gaat. Doordat vooral Müller en Hummels het in eigen land nog steeds prima doen, klonk de roep om een terugkeer van die twee almaar luider.

Löw, die intussen bekendmaakte te zullen aftreden na EURO 2020, zou nu dus op zijn beslissing zijn teruggekomen. De EK-selectie wordt volgende week woensdag bekendgemaakt. Van 28 mei tot 6 juni trekt de wereldkampioen van 2014 op trainingskamp naar het Oostenrijkse Tirol. Op 2 juni oefenen ze er tegen Denemarken, tegenstander van de Rode Duivels in de EK-groepsfase, op 7 juni volgt in Düsseldorf de interland tegen Letland.

Op het EK zit het Duitsland van afscheidnemend bondscoach Joachim Löw in de ‘groep des doods’ met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Hongarije.

“Verregaande gesprekken met Flick als opvolger”

Oliver Bierhoff, de technisch directeur van de Duitse voetbalbond (DFB), heeft dinsdag ook quasi bevestigd dat Hansi Flick de nieuwe Duitse bondscoach wordt na het EK. Flick wordt al weken met de positie in verband gebracht nadat Joachim Löw aankondigde na het EK te zullen opstappen.

Foto: ISOPIX

“Ik denk niet dat de beslissing de komende dagen zal vallen, maar ik wil het wel graag geregeld hebben voor de start van het EK”, zei Bierhoff dinsdag op een persconferentie. “Ik heb vertrouwen in Hansi en weet hoe belangrijk de nationale ploeg is voor hem. We hebben met opzet onze gesprekken nog niet opgedreven voor Bayern zekerheid had over de landstitel (hetgeen zaterdag gebeurde, red.), maar dat zal nu zeker wel gebeuren.”

Maandag bracht dagblad Munich Abendzeitung naar buiten dat de 56-jarige Flick een contract voor drie jaar zou kunnen tekenen als bondscoach. Flick was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent bij de Mannschaft. Sinds november 2019 is hij hoofdcoach van Bayern. Hij won met de Rekordmeister twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs. Hij kondigde