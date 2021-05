Steven Defour stopt per direct als voetballer en is al aan de slag als coach bij KV Mechelen: “Meteen knop omgedraaid”

Steven Defour (33) is definitief gestopt met voetballen. De middenvelder van KV Mechelen had eerder aangekondigd dat hij er na dit seizoen een punt achter zou zetten, maar een blessure aan de quadriceps vervroegde zijn afscheid. Sinds vandaag is hij actief als coach in de staf.

“Dit was het voor mij”, schrijft hij dinsdag op Twitter. “Bedankt voor jullie steun in al die jaren. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

That’s it for me. Thank you all for your support during the years. Time for a new chapter ???? pic.twitter.com/RSeB5QmpuX — Steven Defour (@StevenDefour) May 11, 2021

Bij KV Mechelen houden ze Defour echter aan boord. Vandaag werkte hij al een eerste dag als coach in de staf. Na een carrière van zeventien jaar op het hoogste niveau is de middenvelder immers bezig met het behalen van zijn trainersdiploma. Eerder dit seizoen gaf hij ook al een aantal proeftrainingen op de Mechelse jeugdacademie.

“Wist dat dit kon gebeuren”

Defour zal donderdag op Standard in de tribune zitten samen met analist Jan Boden. Hij was ook meteen al een verrassende verschijning op de (digitale) persbabbel met Wouter Vrancken vanmiddag: Defour in een zwart trainersplunje. De Mechelse coach haalde zijn nieuwste assistent voor de webcam om zelf het nieuws wereldkundig te maken.

“Vrijdag op training heb ik na een beweging last gekregen van mijn quadriceps. We hebben dan het weekend afgewacht en maandag een echo genomen. Daar is dan een blessure (scheurtje, red.) ontdekt waardoor ik drie weken buiten strijd zou zijn. Dan is het gedaan, hé”, deed Defour nuchter zijn uitleg.

Het feit dat zijn spelerscarrière er nu definitief opzit, maakte geen nieuwe emoties bij de (ex-)middenvelder. “Ik had al afscheid genomen in die laatste thuismatch. Ik wou natuurlijk wel doorgaan tot het einde in de play-offs. Dat was een mooie afsluiter geweest maar in mijn hoofd was ik al klaar om te stoppen. Het is jammer dat het met een blessure moet gebeuren, maar toen ik het verdict hoorde was ik ook niet in die mate ontgoocheld dat ik tijd nodig had om het te verwerken. Ik heb direct de knop omgedraaid omdat ik wist dat het op elk moment kon gebeuren. Ik had verwacht dat het in mijn kuiten ging gebeuren maar het was nu de quadriceps (lachje). Op zich heb ik er nog een mooi einde aan kunnen breien met de ploeg. Ik hoop nu dat ze die reeks verderzetten.”

Eerste training al achter de rug

Een dag na het verdict stond Defour dus al op het Mechelse oefenveld voor zijn eerste training als assistent-coach. “Ik heb al serieus mogen werken hier (lacht). Nee, het is de bedoeling dat ik nu de kans krijg om alles wat gewoon te worden. Zodat ik rustig mijn plaats kan vinden en kan kijken wat ik kan bijbrengen. De club geeft me de vrijheid om te kijken wat kan. En met de coach en de rest van de staf zit ik al op dezelfde lijn. Daar verwacht ik dus geen problemen.”

De rol van Defour binnen de sportieve staf zal zich specifiek richten op individuele spelersbegeleiding, met extra aandacht voor de jongere spelers. “Dat is omdat ik voor mijn UEFA A-licentie al een paar trainingen heb gegeven aan de jeugd. Het is ook één van de punten waar we nog in kunnen groeien als club. Dan is het belangrijk dat er één extra iemand is in de staf die zich daarmee kan bezighouden.”

Zijn eerste officiële match in zijn nieuwe functie volgt donderdag op bezoek bij zijn ex-club Standard. Op Sclessin zal Defour niet in de dug-out plaatsnemen maar hoog in de tribune om de match van daaruit te analyseren samen met video-analist Jan Boden. “Speciaal om mijn trainerscarrière daar te beginnen? Niet echt. Het is nu niet meer aan mij hé.”

In België ook bij Genk, Standard, Anderlecht en Antwerp

De 33-jarige Defour kondigde begin vorige maand zijn afscheid als profvoetballer aan, maar had wel nog de intentie om het seizoen uit te doen bij KV Mechelen, dat in de play-offs nog om een Europees ticket bikkelt. De middenvelder heeft echter steeds meer last van blessures en kwam afgelopen weekend al niet meer in actie in het met 5-3 gewonnen duel tegen KV Oostende. De laatste wedstrijd in zijn carrière speelde hij zo op 2 mei, op het veld van AA Gent (2-2). Toen werd Defour na 67 minuten naar de kant gehaald.

Defour startte zijn carrière in 2004 bij zijn jeugdclub Genk. Twee jaar later zorgde hij voor veel ophef door naar Standard over te stappen. Na een buitenlands avontuur bij Porto (2011-2014), verdedigde hij de kleuren van RSC Anderlecht (2014-2016). Nadien speelde hij in de Engelse Premier League voor Burnley (2016-2019). Hij sloot zijn loopbaan in België af, bij Antwerp (2019-2020) en Mechelen (2020-2021).

Met Standard werd hij twee keer Belgisch kampioen (2008, 2009) en veroverde hij in 2011 de Beker van België. Porto hielp hij in 2012 en 2013 aan de Portugese titel. Voor de Rode Duivels verzamelde hij 52 caps en scoorde hij twee keer.