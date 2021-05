Queen zal Brits parlement plechtig heropenen na lokale verkiezingen

Zoals de traditie het wil, zal de Britse koningin Elizabeth II de nieuwe sessie van het Britse parlement dinsdag formeel openen. Dit jaar zal het evenement noodgedwongen kleinschaliger zijn, gezien de geldende coronamaatregelen.

Na de lokale verkiezingen vorige week, heropent het Britse parlement dinsdag opnieuw de deuren. Dat gebeurt traditioneel met de zogenaamde “Queen’s Speech”, waarin de koningin de belangrijkste doelstellingen van de regering opsomt.

Meestal is deze ceremonie extravagant, waarbij de koningin feestelijk is uitgedost en arriveert in een koets. Dit jaar zal het evenement echter noodgedwongen kleinschaliger zijn. Zo zal Elizabeth een gewone jurk dragen en arriveren in een auto.

Het is het eerste publieke evenement waaraan de koningin deelneemt sinds het overlijden van haar echtgenoot prins Philip. Er zullen zowat honderd genodigden zijn, terwijl dat er normaal gesproken circa 600 zijn.

Verwacht wordt dat de koningin in haar speech zal focussen op het herstel na de coronapandemie. Zo wil de regering een nieuwe flexibele lening introduceren voor alle Britten vanaf 16 om hen de mogelijkheid te geven om zich te herscholen. Daarnaast wordt er ook een klimaatwet verwacht en komt er een wet die de politie meer middelen moet geven om protesten de kop in te drukken.