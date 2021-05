Trombose en laag aantal bloedplaatjes ook bij mannen vastgesteld na inenting AstraZeneca

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft ook meldingen ontvangen van mannen met bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om drie gevallen. Bij alle eerdere meldingen ging het om vrouwen.

De zeldzame, gevaarlijke bijwerking staat inmiddels enkele weken in de bijsluiter van AstraZeneca en het Janssen-vaccin. Tot nu toe zijn er in totaal vijftien meldingen ontvangen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met AstraZeneca. Ten opzichte van de vorige rapportage van Lareb twee weken geleden zijn er geen nieuwe meldingen van vrouwen bijgekomen.

Volgens de organisatie betreft het zes mensen van tussen 20 en 40 jaar, drie personen van tussen 40 en 60 jaar en zes ouder dan 60 jaar die zijn ingeënt met AstraZeneca. “Sinds alleen nog mensen van 60 jaar en ouder met het vaccin van AstraZeneca worden gevaccineerd, zijn er tot nu toe drie meldingen op bijna 1 miljoen gegeven vaccins bijgekomen”, aldus Lareb.

‘Gewone’ trombose, ofwel bloedpropjes zonder een laag aantal bloedplaatjes, is 399 keer voorgekomen na coronavaccinatie. Lareb onderstreept echter dat op basis van deze meldingen geen conclusie getrokken kan worden over een relatie met de vaccins. “Trombose en longembolieën hebben diverse oorzaken en komen best vaak voor, bij ongeveer één op de 1000 mensen per jaar”, meldt de organisatie.

Het bijwerkingencentrum maakte ook bekend dat er tot nu toe 320 meldingen zijn binnengekomen over mensen die zijn overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Dat zijn er 34 meer dan twee weken geleden. Overlijden na vaccinatie betekent echter niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Het ging om 230 mensen van 80 jaar of ouder, 66 personen tussen de 65 en 79 jaar en 23 personen onder de 65 jaar. Van één persoon is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste van deze meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech, 191 na de eerste vaccinatie en 65 na de tweede prik. Dit is het meest gebruikte coronavaccin en ook het vaccin dat vooral bij ouderen gebruikt wordt. Bij 34 meldingen betrof het het vaccin van Moderna (21 na de eerste inenting en 13 na de tweede) en bij 25 meldingen het vaccin van AstraZeneca, waarvan één na de tweede de vaccinatie. Bij 5 meldingen is het vaccin onbekend.

Meldingen

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe in totaal bijna 50.000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen van coronavaccins. Daarvan kwamen 26.381 meldingen na inenting met het vaccin van AstraZeneca, 17.483 over het vaccin van Pfizer/BioNTech en 4401 meldingen over het vaccin van Moderna. Ook kwamen er 1465 meldingen over het vaccin van Janssen.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts. Ook reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een gevoel van warmte zijn vaak gemeld.

Het gaat om meldingen die tot en met 9 mei zijn binnengekomen en bekeken bij Lareb. Ze hebben betrekking op ongeveer 6,4 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 4,4 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech, 1,5 miljoen van AstraZeneca, 350.000 van Moderna en 70.000 van Janssen.