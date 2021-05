Mbappé, Neymar, Depay, Yilmaz en Ben Yedder maken kans op titel van ‘Speler van het Jaar’ in Frankrijk

Burak Yilmaz, de Turkse spits van competitieleider Lille, is de vreemde eend in de bijt bij de genomineerden voor de Speler van het Jaar-trofee in de Ligue 1. PSG-aanvallers Kylian Mbappé en Neymar maken ook opnieuw kans, net als Memphis Depay (Lyon) en Wissam Ben Yedder (Monaco). De trofee wordt uitgereikt tussen 20 en 23 mei tijdens een reeks uitzendingen op rechtenhouder Canal+. De jaarlijkse ceremonie gaat vanwege de gezondheidscrisis niet door.