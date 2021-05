PSV-spits Eran Zahavi na brutale overval op zijn gezin: “Wij vluchten niet, ik wil het seizoen graag afmaken”

Eran Zahavi maakt het seizoen af bij PSV. “Ik wil de geruchten dat we vluchten stoppen”, laat hij dinsdag weten via Instagram. “Het tegenovergestelde is waar. We blijven tot het einde van het seizoen, om onze doelstellingen te bereiken.”

Zahavi was zondag met PSV op weg naar de uitwedstrijd tegen Willem II toen hij werd gebeld door zijn vrouw. Ze vertelde dat er een overval aan de gang was in hun huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De vrouw van de spits en vier jonge kinderen (waarvan er drie van hen zijn) werden vastgebonden. Zijn vrouw werd ook bedreigd met een vuurwapen. Twee overvallers zijn er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor gegaan en lieten de vrouw en de kinderen hulpeloos achter. De slachtoffers hebben geen letsel opgelopen maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zei de politie.

Technisch directeur John de Jong en teammanager Bas Roorda van PSV lieten maandag aan Zahavi weten dat hij alle tijd moest nemen om de situatie te verwerken. Maar de spits heeft geen behoefte aan rust en wil het seizoen afmaken, zo laat hij weten. PSV speelt donderdag tegen PEC Zwolle en sluit het seizoen zondag af met een uitduel met FC Utrecht.