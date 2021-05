Sebastiaan Bornauw krijgt volgend seizoen een nieuwe trainer bij FC Köln

Steffen Baumgart is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer bij de Duitse eersteklasser FC Keulen, zo maakte de club dinsdag bekend. Hij ondertekent er een overeenkomst tot medio 2023.

De 49-jarige Baumgart komt over van tweedeklasser Paderborn en wordt in Keulen de opvolger van Friedhelm Funkel, wiens eind dit seizoen aflopende contract niet verlengd wordt. Oudgediende Funkel nam pas medio april over van de ontslagen Marcus Gisdol en fungeerde als een tussenpaus bij de club van Rode Duivel Sebastiaan Bornauw.

Met nog slechts twee speeldagen te gaan is FC Keulen nog in een bitse degradatiestrijd verwikkeld in Duitsland. Met 29 punten staat het op de voorlaatste plaats in de Bundesliga, op twee punten van de veilige vijftiende stek van Werder Bremen.