Gouverneur van Californië breidt noodtoestand wegens droogte uit

De gouverneur van Californië, de Democraat Gavin Newson, heeft de noodtoestand wegens droogte maandag uitgebreid. Die geldt voortaan in 41 county’s, goed voor zowat 30 procent van het volledige grondgebied van de grootste Amerikaanse staat.

“Nu de gevolgen van de klimaatverandering op Californië onmiskenbaar zijn, nemen we dwingende actie om het acute watertekort in het noorden en het centrum het hoofd te bieden. Tezelfdertijd werken we ook aan de waterbestendigheid om zo de gemeenschappen ook voor de toekomst te wapenen”, aldus Newson. “We werken samen met lokale ambtenaren en andere partners om de volksgezondheid, veiligheid en het milieu te beschermen en roepen alle Californiërs op om hun inspanningen om water te besparen op te voeren.”

Californië heeft een droge winter achter de rug waardoor er veel minder smeltwater voorhanden is. De verwachting is dat de droogte een voorbode vormt voor vele bosbranden later dit jaar. Daarnaast is het watertekort ook een slechte zaak voor de landbouw en de flora en fauna.