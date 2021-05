Wijk opgeschrikt door loslopende tijger: vermoedelijke eigenaar opgepakt, roofdier nog steeds spoorloos

Terwijl de bewoners van een wijk in Houston, Texas binnen zaten te bibberen omdat er een loslopende tijger was gezien, ging Maria Torres met haar schoondochter “op safari”. Ze konden hun ogen amper geloven toen de geruchten waar bleken te zijn: een Bengaalse tijger met halsband kuierde over straat, maar werd plots naar een huis getrokken door een man. Een tijger als huisdier houden is illegaal in Houston, maar toen de politie het dier in beslag wilde nemen, vluchtte Victor Cuevas (26) samen met de tijger weg. De man werd opgepakt, van de tijger is voorlopig geen spoor.