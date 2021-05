Opnieuw twee positieve coronatests bij het al gedegradeerde Schalke 04 van Benito Raman

Bij een nieuwe testronde zijn bij het naar de Duitse tweede klasse gedegradeerde Schalke 04, de club van onze landgenoot Benito Raman, twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld, zo maakte de club dinsdag bekend. Beide spelers werden in isolatie geplaatst en vertonen geen symptomen van het virus.

Maandag werd de training in Gelsenkirchen afgelast nadat een sneltest bij een speler een positief resultaat had opgeleverd. De speler in kwestie werd in isolatie geplaatst en iedereen moest een nieuwe coronatest ondergaan.

De competitiewedstrijd van woensdag tegen Hertha kan alvast doorgaan. Het gaat om een inhaalwedstrijd van medio vorige maand, toen het duel niet gespeeld kon worden na een corona-uitbraak bij Hertha.

Naast bekommernissen op sportief en financieel vlak, wordt Schalke ook al een tijdje geteisterd door het coronavirus. Eind april moesten er al trainingen afgelast worden na positieve coronatesten.