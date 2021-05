Vercauteren ziet dat Club Brugge niet meer in de goede flow zit: “Als je nog naar boven wil kijken, moet het nu gebeuren”

Met Antwerp en Club Brugge staan donderdag (18u30) de twee clubs tegenover elkaar die met 1 op 6 hun start in de play-offs hebben gemist. De Great Old verdiende meer tegen Genk en Anderlecht en hoopt tegen de koploper wel te oogsten. “Club zit niet meer in de flow van een paar maanden geleden, maar blijft de favoriet”, blikte Antwerp-trainer Frank Vercauteren dinsdag vooruit.

“Ik zou eerst moeten douchen en afstand nemen van mijn frustraties vooraleer ik reageer”, zei Vercauteren zaterdag na de tumultueuze tweede helft tegen Anderlecht, geëindigd op 2-2.

“Ik ben nog altijd aan het verteren”, kon er drie dagen later een monkellachje af. “We werden niet beloond voor onze prestatie, maar we moesten bij de tegengoals ook beter doen. Als we de kwaliteit blijven leveren die we in een groot deel van de match tegen Genk en negentig minuten tegen Anderlecht brachten, zal het ook eens meezitten.”

“Club zit niet meer in de flow”

Een eerste driepunter dan maar in de dubbele confrontatie met blauw-zwart? “Als je nog naar boven wil kijken, moet het nu gebeuren”, beseft Vercauteren. “Toen de kalender van de play-offs bekend raakte, was de kans groot dat Club tegen ons kampioen zou spelen. Ondertussen is de situatie een beetje veranderd. Club zit niet meer in de flow van een paar maanden geleden, maar na de 3-0 in Genk mogen we een Brugse reactie verwachten. Club blijft de koploper, en de grote favoriet.”

Vercauteren zag gelukkig geen extra spelers wegvallen door een coronabesmetting, en recupereert in principe Avenatti. “We proberen positief te denken. Vorige week spraken we intern over de corona-uitbraak en zaten we plots met extra positieve gevallen. Nu niet, en kwamen er ook geen besmettingen bij. Het is beter dat we ons niet laten afleiden door die zaken.”

Mbokani nog niet op training

Toch blijft de spoeling dun. “Ik heb de man die marathons loopt (verwijzend naar Mbokani, red.) nog niet gezien. Dieu incasseerde een trap. Ik hoop hem morgen op het veld terug te zien. Het is wel zo: hoe kleiner de groep, hoe groter de strijdlust meestal is. Omdat de concurrentie voor een stuk wegvalt, en iedereen beseft dat je mekaar nodig hebt. Ondanks de vele afwezigen heb ik in Anderlecht een fantastische ingesteldheid gezien.”