Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi opnieuw in ziekenhuis door coronabesmetting

De voormalige premier van Italië Silvio Berlusconi is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn partij Forza Italia dinsdag. Volgens informatie van persbureau Ansa wordt de 84-jarige in een ziekenhuis in Milaan behandeld voor de gevolgen van Covid-19. Berlusconi raakte in september besmet met het coronavirus.

Berlusconi werd op 30 april ontslagen uit de San Raffaele-kliniek in Milaan, na een verblijf van enkele weken. Vanwege de behandeling werden de procesdata van meerdere rechtszaken tegen de politicus keer op keer uitgesteld. Aanstaande donderdag staat er een gepland in de Toscaanse stad Siena. In dit proces moet de ex-regeringsleider zich verantwoorden voor omkoping van getuigen.

Berlusconi was tussen 1994 en 2011 vier keer de Italiaanse premier.