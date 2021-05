Zoektocht aan de gang naar man die twee collega’s doodschoot in Frans dorpje

Een man heeft dinsdagochtend zijn baas en een collega uit de zagerij doodgeschoten in het Franse dorpje Les Plantiers. Daarna sloeg de man op de vlucht. Dat heeft de procureur van Alès gemeld.

De vermoedelijke dader is lid van een schietclub en nadat hij zijn twee collega’s vermoord had, is hij het bos in gevlucht. Momenteel is de politie actief op zoek naar hem, zo vertelde de procureur. Hij verwacht ook dat de mobiele eenheid zal worden ingezet vanwege de bedreiging die de moordenaar vormt.

De feiten speelden zich af rond 9.30 uur af in het centrum van Les Plantiers op de flanken van de Mont Aigoual. Volgens het parket werkte de vermoedelijke schutter ongeveer een jaar in de zagerij in het dorp.

De agenten hebben de inwoners opgeroepen om zich binnen op te sluiten en de kinderen zijn van school gehaald en moeten ook binnen blijven.

“Er is een operatie van de gendarmerie bezig in de gemeente Les Plantiers in het departement Gard. De veiligheids- en hulpdiensten zijn ter plaatse. Vermijd de regio en volg de bevelen van de autoriteiten”, tweette het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdagvoormiddag.