Studie toont aan: “Antistoffen na coronabesmetting blijven minstens acht maanden in bloed aanwezig”

Antistoffen die het coronavirus neutraliseren, blijven zeker tot acht maanden na de infectie nog in het bloed aanwezig. Dat blijkt uit een Italiaanse studie die werd afgenomen bij 162 coronapatiënten.

Uit de studie - die werd uitgevoerd door het gerenommeerde San Raffaele-ziekenhuis in Milaan en het Italiaanse gezondheidsinstituut ISS - blijkt bovendien dat de aanwezigheid van antistoffen niet beïnvloed wordt door de zwaarte van het ziektebeeld, de leeftijd van de patiënten of de aanwezigheid van onderliggende aandoeningen.

Van de 162 proefpersonen, waarvan er 29 overleden, bleken na acht maanden slechts drie geen antistoffen meer in hun bloed te hebben.

De aanwezigheid van antistoffen is belangrijk want “wie er niet in slaagt deze antilichamen in de eerste twee weken na de infectie aan te maken, loopt een grotere kans om ernstige vormen van Covid-19 te ontwikkelen”, klinkt het.

De studie werd tussen maart/april en november 2020 afgenomen bij 162 patiënten die positief hadden getest op SARS-CoV-2. Twee derde (67 procent) van de proefpersonen was mannelijk, de gemiddelde leeftijd lag op 63 jaar. Iets minder dan zes op de tien (57 procent) had een onderliggende aandoening.