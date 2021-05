“Twee Israëli’s gedood bij raketaanval vanuit Gazastrook”

Twee Israëli’s zijn dinsdag om het leven gekomen in Ashkelon, in het zuiden van Israël, bij een raketaanval vanuit de Gazastrook. Dat melden de hulpdiensten.

“Het gaat om twee vrouwen, één van 65 en één van 40”, zo liet een woordvoerder van Magen David Adom, de Israëlische equivalent van het Rode Kruis, weten.

Ashkelon werd volgens Israëlische bronnen op een halfuur tijd bestookt met 70 raketten. Ook de stad Ashdod, 40 kilometer ten zuiden van Tel Aviv, is een doelwit. In beide plaatsen zijn volgens de politie in totaal acht gebouwen geraakt, waaronder een lege school. De militaire vleugel van Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Het Israëlische leger heeft als vergelding zeker 140 keer doelen in de Gazastrook aangevallen en treft voorbereidingen de strook weer met grondtroepen binnen te vallen. Door luchtaanvallen op de Gazastrook zouden zeker 25 mensen zijn gedood, onder wie 9 kinderen, en ruim 125 mensen gewond zijn geraakt.

Hamas heeft gedreigd van Ashkelon “een hel” te maken als Israël doorgaat met aanvallen. De als terroristisch bestempelde beweging begon met de raketaanvallen in reactie op rellen in Jeruzalem, waar tientallen Palestijnen uit hun woning dreigen te worden gezet.