Voortaan is het mogelijk om belastingen af te betalen in schijven

Wie door de coronacrisis extra tijd nodig heeft om zijn belastingen te betalen, kan dit jaar op een afbetalingsplan rekenen. Dat maakt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag bekend.

In augustus zullen de eerste aanslagbiljetten met de definitieve berekening van de belastingen worden verstuurd. Vanaf de dag van ontvangst heeft elke belastingplichtige twee maanden de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken.

Echter, wie moeilijkheden ondervindt om het verschuldigde bedrag in één keer te betalen, zal op betalingsfaciliteiten van de FOD Financiën kunnen rekenen, kondigt Van Peteghem aan. Een afbetalingsplan op maximaal vier maanden is aan erg weinig formaliteiten gebonden. Wie nog meer tijd nodig heeft, kan een aanvraag indienen voor een afbetalingsplan tot maximum twaalf maanden. Het afbetalingsplan moet wel meteen na ontvangst van het aanslagbiljet worden aangevraagd. Dat kan via het digitale platform MyMinfin, per e-mail of per post.

“De coronacrisis stelde velen voor onverwachte financiële uitdagingen”, zegt Van Peteghem. “Wie niet voorbereid is op de belastingaanslag en meer tijd nodig heeft, helpen we door een makkelijk toegankelijk afbetalingsplan aan te bieden. Zo kan men die kosten spreiden en zorgen we voor ademruimte.”

Eind april startte Financiën met het versturen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte voor wat betreft de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021. Tijdens de maand mei zullen meer dan 3 miljoen belastingplichtigen zo’n voorstel ontvangen met een simulatie van de berekening van hun belastingen op basis van de door de FOD Financiën gekende fiscale gegevens.