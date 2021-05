Pukkelpop mikt op festival op volle capaciteit, ook Tomorrowland leeft op hoop

Pukkelpop zal normaal gezien doorgaan deze zomer én mikt op de volle capaciteit, oftewel: 66.000 bezoekers per dag. Dat maakte organisator Chokri Mahassine dinsdagnamiddag bekend. Ook Tomorrowland is hoopvol over een volwaardige editie.

Wel houdt Mahassine nog een kleine slag om de arm: “Ik hoop alleszins dat het lukt. Ik ken uiteraard de details, de modaliteiten en de voorwaarden nog niet, en wil eerst graag het totaalplaatje zien. Maar we maken ons sterk dat de komende uren en dagen het concrete canvas aan de eventsector zal worden overgemaakt. Dus wat mij betreft, gaan we ervoor.”

Pukkelpop moet doorgaan van donderdag 19 tot en met zondag 22 augustus. Bovendien mikt de organisatie op een editie zonder mondmaskers en zonder anderhalve meter afstand. En ook zitten mag niet verplicht zijn. “Met een combinatie van vaccins en testen, en het coronapaspoort, moet dat lukken. Het is onze grootste ambitie om van Pukkelpop de veiligste plaats voor jongeren te maken. En laten zien dat het wel degelijk kan.”

Over de affiche is momenteel nog niets bekend. “Ook andere vragen – zoals: Hoeveel podia? Kan ik me ook op de festivalweide laten testen? Wanneer start de ticketverkoop? Hoeveel kost een ticket? – zullen nog heel even moeten wachten”, aldus Mahassine.

Hoop voor Tomorrowland

Ook bij Tomorrowland, dat is uitgesteld naar het laatste weekend van augustus en het eerste van september, klinkt hoop: “We zijn blij te vernemen dat de overheid een realistisch perspectief heeft vooropgesteld voor grote evenementen. Niet alleen voor de organisatie is dit goed nieuws, ook voor de meer dan 1.500 leveranciers en hun werknemers die bijdragen aan Tomorrowland.”

Ook daar willen ze eerst “de richtlijnen en parameters bepaald door de Nationale Overheid verder bestuderen, zodat we de correcte scenario’s en instructies kunnen communiceren”. “Met een combinatie van vaccinaties en sneltesten aan de deur, zijn we er van overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken en een festival waar zoveel mensen al lang naar uitkijken.”

Nog dinsdag liet de organisatie van Dour Festival weten dat de editie van komende zomer wordt geschrapt. Dat weerzien vindt plaats van 13 tot en met 17 juli 2022.