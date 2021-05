REACTIES: Van “dankbaar” Tomorrowland tot “hoopvolle” ondernemers

De reacties stromen binnen na de persconferentie van het overlegcomité. Artiesten en festivals hebben weer perspectief, ondernemers(verenigingen) ook. Al laten begrafenisondernemers ook een wrange klank horen: “Eigenlijk is het overlegcomité maandenlang te voorzichtig geweest.”

Evenementensector: weer hoop na anderhalf jaar

Sound Of Silence, het initiatief dat ijvert voor een heropstart van de evenementensector, reageert tevreden op de beslissingen dinsdag van het Overlegcomité. “Alle harten binnen de eventsector maken een voorzichtig vreugdesprongetje”, luidt het.

Na het vorige Overlegcomité sprak Sound Of Silence nog van een uppercut voor de sector door het gebrek aan perspectief. Dat is nu anders. “Vandaag heeft onze smeekbede eindelijk een antwoord gekregen en kunnen we ook effectief vooruit beginnen te kijken. Naar de welgekomen versoepelingen en mogelijkheden die er de volgende maanden aankomen.”

Sound Of Silence beseft wel dat er nog uitdagingen te wachten staan. “Leef de maatregelen nog even na. Nog heel even. Dan kunnen wij opnieuw onze passie uitoefenen en kunnen we jullie events aanbieden waar beleving en samenzijn centraal staan.” De evenementensector moet nog enkele woelige watertjes doorzwemmen, benadrukt Sound Of Silence. “Zoals de beschikbare liquiditeiten, het vinden van geschikt personeel, leningen verkrijgen bij de banken, een uitstel van btw bij onze heropstart... Als we niemand willen achterlaten, moet onze sector extra gestimuleerd worden.”

Crisiscel cultuur: “Fantastisch, maar niks te vroeg”

De Crisiscel Cultuur is tevreden dat een plan voor evenementen binnen en buiten klaarligt. “Het is fantastisch dat we culturele evenementen stapsgewijs kunnen opschalen en dat we perspectief krijgen voor later op het jaar”, klinkt het bij woordvoerder en boegbeeld Frederik Sioen.

Vanaf 9 juni kunnen culturele en sportieve evenementen weer plaatsvinden binnen een welomlijnd kader, zei premier Alexander De Croo dinsdag. Dan worden evenementen binnen opengesteld voor 200 bezoekers of voor 75 procent van de zaalcapaciteit volgens het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM). In openlucht mogen 400 bezoekers een evenement bijwonen, ook met mondmaskerplicht.

Vanaf 1 juli zullen binnenevenementen plaatsvinden voor 2.000 bezoekers of voor 80 procent van de zaalcapaciteit volgens het CIRM, vanaf 30 juli voor 3.000 bezoekers of voor de volledige zaalcapaciteit. Buiten zullen dan weer 2.500 bezoekers een evenement mogen bijwonen vanaf 1 juli, tot zelfs 5.000 bezoekers vanaf 30 juli. Grotere evenementen in de openlucht kunnen vanaf 13 augustus: grote festivals zullen dan met vaccinatiebewijzen en negatieve coronatesten werken.

De Crisiscel Cultuur sloeg eerder de handen in elkaar met het coronacommissariaat om een exitplan voor de cultuur- en evenementensector op tafel te leggen en herkent dat plan nu in wat het Overlegcomité naar voren schuift. Toch is de Crisiscel niet helemaal tevreden. “We zijn een beetje misnoegd dat de streefdatum van 1 juni niet gehaald is, maar alles staat klaar om aan de slag te gaan”, aldus Sioen. Het is de Crisiscel niet alleen om theatervoorstellingen en concerten, maar ook om beurzen, sportevenementen en trouwerijen te doen.

Tomorrowland “dankbaar”, Dour past

De organisatie van Tomorrowland reageert verheugd op het nieuws dat grote openluchtfestivals mogelijk zullen zijn vanaf 13 augustus. “We zijn heel blij en dankbaar te vernemen dat de Belgische overheid een realistisch perspectief heeft vooropgesteld voor de organisatie van grote evenementen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. Tomorrowland stelde bijna twee maanden geleden zijn voor juli geplande editie uit naar 27-29 augustus en 3-5 september, in de hoop dat de coronasituatie het dan wel mogelijk zou maken.

“Niet alleen voor de organisatie is dit goed nieuws, maar ook voor de meer dan 1.500 leveranciers en hun werknemers die bijdragen aan Tomorrowland”, zegt Wilmsen. “Momenteel gaan we de richtlijnen en parameters bepaald door de nationale overheid verder bestuderen, zodat we de correcte scenario’s en instructies kunnen communiceren. Met een combinatie van vaccinaties en sneltesten aan de deur, zijn we ervan overtuigd dat we van Tomorrowland een veilige plek kunnen maken en een festival waar zoveel mensen al lang naar uitkijken.”

De affiche voor Tomorrowland 2021 wordt binnenkort bekendgemaakt. Dour Festival laat daarentegen weten dat het voor het tweede jaar op rij niet zal plaatsvinden. De versoepelingen bieden nog niet genoeg perspectief voor het Dour Festival, dat op volledige sterkte wil terugkeren.

Rock Werchter vindt het “goed dat er duidelijkheid en perspectief is”. Maar het beraadt zich over volgende stappen.” Of dat betekent dat Rock Werchter in augustus ook een evenement plant of het bij het weekend in juli houdt, is niet duidelijk.

Ondernemersorganisaties: “Hoop en perspectief!”

Namens het Verbond van Belgische Ondernemingen spreekt topman Pieter Timmermans op Twitter over “hoop en perspectief” voor veel bedrijven. “Het VBO verwelkomt het exitplan dat het overlegcomité van de verschillende regeringen heeft voorgesteld om onze economie de komende maanden weer te normaliseren,” luidt het. Met name de voorziene terugkeermomenten op de werkvloer vanaf 9 juni worden toegejuicht, net als het telewerk dat vanaf 1 juli aanbevolen in plaats van verplicht wordt. Vaccinatie en naleving van sanitaire maatregelen blijven evenwel noodzakelijk, benadrukt Timmermans.

Ook bij ondernemersorganisatie Unizo zijn ze tevreden met de beslissingen. “De relance kan nu echt van start gaan”, reageert topman Danny Van Assche. “Onze ondernemers kunnen zich opnieuw voorbereiden, plannen maken... Ook op langere termijn, nu ze duidelijk weten dat vanaf 1 september opnieuw alles mogelijk wordt.”

Bisschoppenconferentie: “Eindelijk ons geloof weer beleven”

Vanaf 9 juni zijn erediensten weer mogelijk met 100 mensen binnen en 200 buiten. “Zo zullen we eindelijk weer ons geloof kunnen vieren zoals we het gewoon zijn, samen in het kerkgebouw”, zegt woordvoerder Geert De Kerpel van de Bischoppenconferentie van de katholieke kerk in België.

Al sinds Allerheiligen kunnen erediensten binnen slechts met 15 mensen plaatsvinden. “Maar net als de joden de sabbat op zaterdag vieren in de synagoge en moslims het vrijdaggebed in de moskee, zo beleven wij katholieken onze erediensten al eeuwen in de kerk. Met 100 binnen is dat weer echt mogelijk, zeker in een kerk kan dat ook veilig.”

Sinds 8 mei mogen erediensten wel weer buiten plaatsvinden met 50. “Daar werd ook hier en daar wel gebruik van gemaakt, maar dat was praktisch toch niet vanzelfsprekend.”

Begrafenisondernemers: “Maandenlang te voorzichtig geweest”

Sereni, dat 35 begrafenisondernemers vertegenwoordigt in ons land, reageert vrij tevreden. Al heeft het te lang geduurd, zegt CEO Bram Coussement. Versoepelingen waren volgens hem twee maanden geleden ook al mogelijk geweest. “Eigenlijk is het Overlegcomité maandenlang te voorzichtig geweest”, vindt hij “Met de nodige maatregelen had een koffietafel met 30 mensen al veel langer gekund. Veel nabestaanden hebben niet op de gepaste manier afscheid kunnen nemen.” (blg)