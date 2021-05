Kampioenenmaker Felice Mazzu ondertekent bij Union contractverlenging “van onbepaalde duur”

Trainer Felice Mazzu heeft bij Union een contractverlenging “van onbepaalde duur” ondertekend. Dat hebben de Brusselaars, die dit seizoen autoritair de titel veroverden in de 1B Pro League, dinsdag gemeld.

“Onze kampioenenmaker ondertekende zopas een contractverlenging van onbepaalde duur op Union”, klinkt het in een mededeling. “Ook in eerste klasse A blijft Felice Mazzu dus aan het roer in het Dudenpark!”

Mazzu begon zijn trainersloopbaan onderaan de ladder, maar klom stapsgewijs op. Na passages bij Marchiennoise, RCS Brainois, Leopold Ukkel en Tubeke belandde hij in 2010 bij White Star Woluwe. Met de Brusselse club promoveerde hij van derde naar tweede klasse. Daar plukte Charleroi hem in de zomer van 2013 weg. Met de Zebra’s haalde hij meermaals play-off 1 en bereikte hij Europees voetbal. In 2019 koos hij voor een avontuur bij toenmalig landskampioen KRC Genk, maar in Limburg bleven de resultaten uit en volgde een ontslag. Zes maanden nadien ging hij aan de slag bij Union.

In 2017 kreeg Mazzu de Trofee Raymond Goethals. Datzelfde jaar veroverde hij op het gala van de Gouden Schoen ook de prijs van Beste Coach.