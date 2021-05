Opnieuw dramatisch nieuws voor Red Flame Ella Van Kerkhoven: “In het begin dacht ik nog: het valt wel mee”

Een topwedstrijd tegen haar ex-club. Het moest een hoogdag worden voor Ella Van Kerkhoven. Maar de 27-jarige Red Flame van de KAA Gent Ladies liep tegen de Anderlecht Women een tweede zware blessure in evenveel jaar op en staat opnieuw maandenlang aan de kant. Maar opgeven, dat staat niet in haar woordenboek.

“Het is een eer om terug bij de nationale ploeg te mogen zijn”, vertelde Van Kerkhoven midden februari in het nationaal oefencentrum in Tubeke. De aanvalster had toen haar laatste interland in oktober 2019 in Roemenië gespeeld. Sindsdien was ze meer dan een jaar afwezig geweest wegens blessureleed. Het gevolg van pubalgie, een soort ‘sporthernia’ in de buikspieren. Originele prognose na operatie: acht weken. Maar doordat ze “te lang met pijn speelde”, werd het uiteindelijk veel langer.

En nu, net toen Van Kerkhoven weer op stoom begon te komen en de Gentse vrouwen meededen voor de tweede plek in de competitie, liep het opnieuw fout. Tegen Anderlecht, de club waar ze vijf jaar (2015-2019) speelde alvorens naar het Italiaanse Inter te vertrekken, scheurde de aanvalster haar voorste kruisband. “Ik ben enkel boos op de staat van het veld”, schreef ze op Instagram.

Foto: Instagram

“Het valt nog mee”

Als we Van Kerkhoven aan de lijn krijgen, is ze echter haar positieve zelve. “Hoe het met mij gaat? Goed”, lacht ze. “Toch in de mate van het mogelijke. De eerste klap is altijd de ergste, als je hoort hoe zwaar de blessure is. Maar het parcours is in gang gezet en dat gaan we doorlopen. In het slechtste geval sta ik negen maanden tot een jaar aan de kant. In het beste scenario zes maanden. Maar dat weet je nooit op voorhand, kijk naar mijn vorige blessure.”

De immer fysiek spelende Red Flame blesseerde zich tijdens een duel in de 20ste minuut. “Ik wilde de bal kaatsen en zette mijn lichaam. Op dat moment kwam Laura De Neve langs achter druk zetten. Toen ik mij draaide, raakte haar knie de zijkant van die van mij. Ze voelt zich nu enorm schuldig, want ze is een van mijn beste vriendinnen, maar dat is niet nodig. Voetbal is voetbal. En in het begin dacht ik nog: het valt wel mee. Ik stapte van het veld en voelde me beste oké. Dus ik liet meintapen en ging terug het veld op. Maar bij een sprong zakte ik volledig door mijn knie. Ik heb het niet erger gemaakt of zo want het ergste was al geschied. En ik heb ook nooit schrik gehad om me opnieuw te blesseren, zo ben ik nu eenmaal. Ik zie niet veel gevaar, wat één van mijn kwaliteiten is (lacht).”

Foto: GEERT TRESIGNIE

Opnieuw maandenlang revalideren, net toen Van Kerkhoven opnieuw richting haar beste vorm begon te groeien, je moet er zin in hebben. Maar de aanvalster, die pas in december haar wederoptreden vierde, is er volledig klaar voor.

“Ik heb wel even gedacht van: shit, weeral...”, klinkt het. “Dat ging wel door mijn hoofd. Ik ben pas terug en nu moet ik dit opnieuw doen. Ik had deze blessure gewoon niet zien aankomen. Gelukkig kan ik nog best veel, behalve mijn been strekken. Voor de rest ziet alles er vrij normaal uit. De revalidatie zal met ups en downs gaan. Gisteren dacht ik: oh nee. Vandaag wil ik er opnieuw invliegen. Ik heb het al eens gedaan hé. Het is wel spijtig voor de ploeg, ik had ze die tweede plek echt gegund. Maar de kaarten zijn uitgedeeld en ik heb de verkeerde gekregen (lacht). Ik stel nu het EK volgende zomer met de Red Flames als doel om naartoe te werken. Hoop doet leven.”

Foto: GEERT TRESIGNIE