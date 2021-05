Britse leger in 1971 verantwoordelijk voor de dood van 9 onschuldige burgers in Belfast

Het Noord-Ierse gerecht heeft dinsdag het buitensporig gebruik van geweld door het Britse leger bij een reeks schietpartijen in 1971, tijdens de Troubles, aan de kaak gesteld. De schietpartijen hebben aan tien onschuldige slachtoffers het leven gekost.

Het erkent dat het een chaotische periode was, maar de soldaten gebruikten disproportioneel geweld en zijn verantwoordelijk voor de dood van negen van de slachtoffers, zegt onderzoeksrechter Siobhan Keegan. Van het tiende slachtoffer is niet duidelijk of het leger verantwoordelijk is voor zijn dood. Keegan leidde een reeks rechtszittingen over de schietpartijen in Ballymurphy in augustus 1971. Het vonnis werd op applaus onthaald door de familie van de slachtoffers.

Het gerecht boog zich over vijf afzonderlijke incidenten die zich op enkele dagen hebben voorgedaan in Ballymurphy tijdens de bloedige periode van de Troubles. Zo worden drie decennia van geweld tussen de Iersgezinde katholieken en de Britsgezinde protestanten genoemd.

Een katholieke priester en een jongeman van 19 jaar zijn op 9 augustus 1971 doodgeschoten in Ballymurphy. Op hetzelfde moment zijn dicht bij een legerkazerne drie mannen van 19, 41 en 44 en een vrouw van 44 dodelijk geraakt door een kogel.

De volgende dag is een man van 31 gedood op de weg naar Whiterock. toen soldaten er stootten op demonstranten die de weg hadden gebarricadeerd.

Op de derde dag van de schietpartijen zijn ’s morgens bij een vierde incident twee mannen van 20 en 43 neergeschoten dicht bij Whiterock Road. De veertiger is zestien dagen later overleden aan zijn verwondingen.

Later die ochtend is een oud-soldaat neergeschoten dicht bij de kerk toen hij een pauze nam van zijn onderhoudswerk. Hij is op 20 augustus aan zijn verwondingen overleden. Vijftig jaar later laten deze overlijdens nog steeds een sterke indruk na, benadrukte de onderzoeksrechter.