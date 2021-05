Hoe Veerle Heeren een lange monoloog hield, maar de cruciale boodschap “vergat” mee te delen

Sint-Truiden -

“Veerle, jij verdwijnt tijdelijk achter de schermen tot het onderzoek achter de rug is en dat communiceren we aan het eind van de gemeenteraad.” Tot daar het script dat coalitiepartners CD&V, N-VA en Open VLD uren voordien al hadden afgeklopt. In ruil zou de coalitie op de Truiense gemeenteraad niet vallen en de publieke terechtwijzing “streng maar rechtvaardig” zijn. Probleem: Heeren vergat “in alle stress en hectiek” haar tijdelijke aftocht mee te delen. Gevolg: chaos in de Truiense coulissen.