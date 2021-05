“Opvolger D’Onofrio bij Antwerp heeft grote schoenen te vullen”

Luciano D’Onofrio, de meest ervaren en beslagen voetballeider in het Belgisch voetbal, is weg op Antwerp. De dag dat Paul Gheysens niet optrad na een negatief artikel over de sportieve architect van Antwerp, stond het besluit van de 65-jarige Italiaanse Luikenaar vast: ik moet hier weg. De breuk met voorzitter Paul Gheyssens is al bij al vlot en sereen verlopen. D’Onofrio lijkt er niet al te veel spijt van te hebben. Het feit dat hij kan terugblikken op een flinke krachttoer biedt hem troost dat het op deze manier is verlopen. Paul Gheyssens kan nu verder bouwen aan het ‘moderne’ Antwerp om verder de Belgische top te bestormen en wat geld te recupereren van zijn geïnvesteerde miljoenen.