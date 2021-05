De Britten gaan ervoor, Duitsland blijft voorzichtig: hoe plannen onze buurlanden hun corona-exit?

Niet alleen de Belgen zijn toe aan versoepelingen. Ook in onze buurlanden spraken beleidsmakers zich recent uit over coronamaatregelen in de komende maanden. De Britten kunnen vanaf maandag het rijk der volledige vrijheid zien liggen (op 21 juni), in Duitsland en Nederland is men wat voorzichtiger. Zo hebben Duitsers voorlopig weinig perspectief om ergens binnen te gaan eten.