Twee agenten doodgeschoten in Texas, verdachte opgepakt

In de Amerikaanse staat Texas zijn twee agenten doodgeschoten. Een 28-jarige verdachte is opgepakt en aangeklaagd voor moord, melden Amerikaanse media.

De twee assistent-sheriffs waren afgegaan op een melding van overlast door een hond in de plaats Eden, 340 kilometer ten zuiden van de stad Dallas. Daar ontstond een woordenwisseling die uitmondde in een vuurgevecht. De twee politiemensen overleden, een medewerker van de gemeente raakte gewond.

De burgemeester van Eden zou de veronderstelde schutter hebben overgehaald zich over te geven. De verdachte is vastgezet. Zijn borgsom is vastgesteld op 4 miljoen dollar.