Dolende tijger gezocht in Texas

Een tijger die in de straten van Houston ronddoolde en de inwoners van Houston schrik aanjaagde, wordt nog steeds gezocht, maar de eigenaar van het dier is opgepakt, zo heeft de lokale politie dinsdag bekendgemaakt. “De tijger is nog niet gelokaliseerd”, meldden de ordediensten van de grootste stad van Texas op Twitter.

De vermoedelijke eigenaar, een 26-jarige man die voorwaardelijk vrij was en betrokken bij een moordzaak, sloeg op de vlucht voor politieagenten die hem thuis kwamen oppakken. Daarbij nam hij zijn dier mee in de wagen. Volgens zijn advocaat is de tijger niet van hem.

Het roofdier, dat een halsband draagt, werd zondag opgemerkt terwijl het in de straten van een woonwijk van Houston rondzwierf. Het werd gefilmd door inwoners van de wijk die verbijsterd waren toen ze een tijger in hun tuin zagen. Een politieman buiten dienst die in de wijk woont, vroeg aan de eigenaar van de tijger, die ter plaatse was, het dier terug te halen. De man deed dat en vluchtte daarna weg volgens de lokale politie.

In Houston is het verboden dit soort van wilde dieren te houden, in tegenstelling tot in sommige omliggende county’s. Texas telt een groot aantal tijgers in gevangenschap. Het bezit ervan is volgens de wetgeving van deze Amerikaanse staat toegestaan op voorwaarde dat het dier geregistreerd en opgesloten is. In 2014 schatte WWF dat bijna 5.000 tijgers in gevangenschap leefden in de Verenigde Staten, meer dan wereldwijd in het wild.