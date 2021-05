Amerikaanse regering keurt eerste grote windmolenpark op zee goed

Na jarenlang gekibbel is de weg vrijgemaakt voor het eerste grote windmolenpark voor de Amerikaanse kust. De regering van president Joe Biden keurde het omstreden project Vineyard Wind dinsdag goed.

Het park nabij het eiland Martha’s Vineyard in de noordoostelijke staat Massachusetts zal goed zijn voor 84 turbines, die stroom opwekken voor 400.000 gezinnen en bedrijven. Het project zal volgens Bidens regering 3.600 jobs creëren.

Het project is een van de hoekstenen van Bidens plannen rond de overstap naar hernieuwbare energie. Onder voorganger Donald Trump kwam er geen schot in de plannen voor het windmolenpark nabij het populaire vakantie-eiland. De plannen bestaan al jaren, maar de tegenstand van bewoners, vissers en politici was groot. Het eiland ligt in een toeristische regio van Massachusetts, met ook het eiland Nantucket.

Investeerder Copenhagen Infrastructure Partners en Avangrid, een dochter van het Spaanse energiebedrijf Iberdrola, zijn de investeerders achter het windmolenpark.