We mogen met 400 supporteren voor de Rode Duivels (en met 2.500 als ze de kwartfinale halen)

De wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm volgen zal weer mogelijk zijn, zoals hier in Antwerpen bij het EK 2016. Foto: WAS

Het wordt misschien toch nog een mooie voetbalzomer: de eerste matchen van de Rode Duivels op het EK voetbal zouden door 400 mensen samen bekeken kunnen worden op grote schermen, in open lucht. Als Romelu Lukaku en co de kwartfinale halen, mag dat in theorie zelfs met 2.500 voetbalvrienden.

Het EK voetbal wordt afgetrapt op vrijdag 11 juni in Rome. De Belgen komen ’s anderendaags voor het eerst in actie, tegen Rusland. Dat is drie dagen na de eerste geplande versoepelingen. Die match op een groot scherm in open lucht volgen, zou dan met maximum 400 mensen kunnen. Iedereen moet een masker op, en afstand houden. De match samen volgen kan ook binnen, bijvoorbeeld in een ruime sporthal. Maar dan met maximum 200 mensen, en iedereen moet neerzitten.

De match binnen op café volgen, mag niet. Cafés mogen binnen géén scherm plaatsen en moeten om 22 uur dicht, één uur na de aftrap. Als de cafébaas op zijn terras een scherm plaatst, kan het daar wel: terrassen blijven open tot 23.30 uur. Wel met maximum vier personen per tafel.

Kwartfinale

De eerste kwartfinale wordt op vrijdag 2 juli gespeeld. Dat is één dag nadat er opnieuw een reeks versoepelingen kunnen komen. Buiten zouden we dan de matchen met 2.500 mensen kunnen volgen. Binnen kan dat met 2.000 mensen. Wel nog altijd zittend, gemaskerd en op een veilige afstand.

Dit alles uiteraard als dat de drempelwaarden gehaald worden. “En ook lokale overheden moeten hun toestemming geven”, zo blijft Pierre Cornez van de voetbalbond voorzichtig. “Maar als dit zou kunnen, is dit goed nieuws voor alle voetbalfans.”