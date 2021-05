Pas over 3 weken duidelijkheid over reizen binnen Europa

Het Overlegcomité heeft dinsdag nog geen beslissing genomen over de mogelijkheden om deze zomer te kunnen reizen. “We wachten daarvoor de Europese Raad van 24 en 25 mei af, die zal beslissen op welke manier het digitale groene certificaat zal gebruikt kunnen worden”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). “Maar ik twijfel er niet aan dat we deze zomer binnen Europa op reis zullen kunnen gaan.”

Met het coronacertificaat – dat weergeeft of iemand gevaccineerd, getest of herstellend is van corona – wil Europa reizen binnen Europa veilig “en met minimale beperkingen” mogelijk maken. Maar hierover moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen nog enkele belangrijke knopen doorhakken. “Ik ga ervan uit dat we over twee à drie weken duidelijkheid zullen geven”, aldus nog De Croo. De verwachting is tegelijk dat Europa strenge regels zal invoeren voor internationaal reisverkeer richting Europa. Zo heeft Portugal in Ierland al een strenge hotelquarantaine voor wie van buiten Europa komt. Er wordt ook gedacht aan een reisverbod voor Europeanen richting verre bestemmingen waar zorgwekkende virusvarianten de ronde doen.