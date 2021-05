Discotheekuitbaters: “Al 14 maanden dicht en we worden zelfs niet vermeld, wij zijn de vergeten sector”

Antwerpen / Herselt - Teleurgesteld, maar niet verrast. Zo reageren de Belgische clubuitbaters op de beslissingen die het Overlegcomité dinsdagnamiddag aankondigde. Daarin werd met geen woord gerept over versoepelingen voor discotheken en nachtclubs.

Nourdin Ben Sellam van de Antwerpse discotheek Red & Blue reageert ontgoocheld op de beslissingen van het Overlegcomité. “Wat is de waarde van ‘perspectief’ nog als je het nooit krijgt? Indoor evenementen mogen straks wel doorgaan, maar zitten of op anderhalve meter afstand lukt niet in clubs, en we worden zelfs niet vermeld in de plannen van de overheid. Ondertussen is mijn club al veertien maanden dicht. In het begin had ik nog begrip voor de maatregelen, ondertussen is dat een stuk minder. Oké, ik denk niet dat clubs al in staat zijn om perfect coronaproof avonden of nachten te organiseren zolang niet iedereen gevaccineerd is. Maar nu horen we niks, ook niet over testevents in het buitenland. Ook een meeting met de stad leverde niets op. We zijn de vergeten sector. Ondertussen wil ik hier investeren in verluchting, maar is het geld er eigenlijk niet.”

“Kijk naar Israël”

Woensdag zit Ben Sellam samen met sector- en lotgenoten, om te bekijken wat ze kunnen doen aan de uitzichtloosheid. “Met mensen uit de sector zijn we zelf al bezig met een relanceplan. Nu moeten we bekijken met welk plan of standpunt we als sector naar buiten willen komen. In het buitenland - kijk naar Israël - is alvast aangetoond dat clubs open kunnen zonder veel erg.”

Eenzelfde geluid bij Patrick Wouters, eigenaar van The Millennium Nightclub in Herselt. “Ik ben zelfs niet echt meer met de beslissingen van het Overlegcomité bezig, omdat we het intussen gewend zijn dat er geen perspectief voor ons is. Voor de regering lijken we een uitgestorven sector. Festivals met duizenden bezoekers , daar spreken ze over, maar discotheken en clubs blijven in de kou staan. We kunnen evenementen organiseren, maar wat zijn dan de extra voorwaarden? Het is dubbel. Wij zijn echt klaar om opnieuw coronaproof open te gaan, maar het moet rendabel blijven. Met maar 60 mensen door de afstandsregels en een vervroegd sluitingsuur is het niet mogelijk.”