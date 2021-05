Vlieghe: “Werk aan de winkel om dit Zomerplan zo veilig mogelijk te maken”

Vanaf 9 juni wordt er weer heel wat meer binnen mogelijk en eind augustus kunnen we misschien zelfs opnieuw naar festivals. Ondanks de waarschuwing van de Gems-adviesraad om te snel te veel versoepelingen door te voeren. Voorzitster Erika Vlieghe blijft dan ook achter met heel wat bezorgdheden.

“Bij mij en mijn collega’s blijft de vraag, is dit het goede moment en is het wijs om zoveel tegelijk te doen? We creëren heel veel bewegingen van mensen in de maatschappij op een moment dat we nog volop aan het vaccineren zijn, en er van alles mis kan gaan”, reageerde Erika Vlieghe na het Overlegcomité bij De wereld vandaag.

“Ik speel soms de rol van pretbederver, maar dat is dan maar zo. We hebben een aantal bezorgdheden, ook over een aantal onbekenden zoals de Indische variant, die toch heel snel oprukt op verschillende plaatsen. En de dingen die je niet goed kent, daar hoeden we ons voor”, aldus de Gems-voorzitster. Vooraf aan het Overlegcomité had de adviesraad die bezorgdheden ook al geuit in een brief.

Dat er aan de aangekondigde versoepelingen ook voorwaarden hangen, zoals een bezetting op intensieve zorg die lager ligt dan 500, is een goed vangnet volgens Vlieghe. “Maar dat diezelfde voorwaarde ook bij grote versoepelingen blijft, daar heb ik vragen bij. Als er in augustus nog zoveel bedden zijn ingenomen, betekent dit dat het virus nog goed rondgaat, en dan gaan we festivals organiseren? We zijn net het meest bezorgd over massa-evenementen: mensen uit diverse streken komen samen, die nauw, langdurig contact hebben, vaak meerdere dagen na elkaar… er is nog werk aan de winkel om dit Zomerplan zo veilig als mogelijk te maken.”

Dat tegen dan een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, maakt volgens haar weinig uit. “Ik ben de grootste voorstander van vaccinatie, maar voor geen enkele infectieziekte is dat honderd procent beschermend. Zeker voor dit nieuwe virus dat heel besmettelijk is en waar ons immuunsysteem nog niet aan gewend is, zijn er nog veel blinde vlekken”, aldus Vlieghe.

Volgens haar waren ook veel mensen in de sector zelf voorstander van verschillende, kleine evenementen. “Je moet risico’s balanceren. Als er toch iets mis gaat en een evenement wordt een probleem van massaverspreiding, dat kan je dat beperken. Maar hoe meer mensen je bij elkaar brengt, hoe meer risico. Mij lijkt het alsof iemand lang ziek te bed gelegen heeft en naar huis mag, laat je die dan eerst wandelen of laat je die meteen voor een marathon trainen?”

Dat je een bewijs van vaccinatie of negatieve test zal moeten kunnen voorleggen bij festivals, noemt Vlieghe “een veiligheidsgrendel”, maar ze wijst erop dat ook gevaccineerde mensen nog steeds virus kunnen overdragen. Tot slot benadrukt ze dat we in de zomer ook opnieuw meer gaan reizen, en dus misschien nog andere varianten mee naar huis brengen.

“We zitten met een pandemie die wereldwijd niet de goede richting uitgaat. Het brandt in India en die breidt zich uit naar een heleboel Aziatische landen, landen die het tot nu toe goed onder controle leken te hebben. Ik wil niet aan doemdenken doen, maar we moeten onze ogen openen voor wat er gebeurt buiten Europa”, aldus nog Vlieghe.