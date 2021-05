Meer terugkeerders laten zich testen, maar niet genoeg om gevaarlijke varianten tegen te houden: dan toch verplicht op hotelquarantaine?

Het aantal reizigers dat zich bij terugkeer uit een rode zone laat testen, is in enkele weken tijd verdubbeld, naar intussen 8 op de 10. Maar dat moet “nóg beter” willen we gevaarlijke virusvarianten effectief buiten de deur houden, waarschuwen zowel justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) als viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Daarbij wordt zelfs gepleit voor een strikte hotelquarantaine voor wie van een verre bestemming komt.