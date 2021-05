Leeds-verdediger Struijk houdt deur voor Rode Duivels open, maar wacht nog steeds op Belgisch paspoort

Pascal Struijk (21), de in Antwerpen geboren Nederlandse verdediger van Leeds, denkt nog steeds aan de Rode Duivels. In het Nederlandse dagblad ‘De Telegraaf’ vertelt hij dat zijn Belgische paspoortprocedure nog altijd niet is afgerond. “Dit loopt door de coronacrisis wat vertraging op.”

Als het paspoort van Struijk in orde is, zou hij zowel voor de Nederlandse als de Belgische nationale ploeg kunnen uitkomen. “Een voorkeur kan ik pas hebben als er echt een keuze is tussen beide bonden”, zegt hij. “Die keuze is er op dit moment nog niet. Ik moet dan eerst geselecteerd worden door een van beide landen.”

Eerder legde Struijk een selectie voor Jong Oranje naast zich neer. “Voor Jong Oranje wil ik niet kiezen, want dan kan ik dus eventueel niet meer uitkomen voor België. Het gaat om wat het beste is voor mijn carrière op de lange termijn in plaats van de korte termijn.”

Struijk groeide dit seizoen uit tot vaste waarde in de defensie van Leeds. Hij is een linksvoetige verdediger en daar zitten de Rode Duivels niet dik in. Hem oproepen is echter onmogelijk zolang zijn paspoort niet in orde is. Komende maandag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn EK-selectie bekend.