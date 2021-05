Kan mijn baas mij verplichten om te komen werken? Mag ik op reis? En kan ik de Rode Duivels op groot scherm volgen? Al je vragen over het Zomerplan beantwoord

Het Overlegcomité is het dinsdag eens geraakt over het ‘Zomerplan’. Maar wat staat daar precies in en wat verandert er wanneer? Voor een goed begrip: de versoepelingen komen er enkel wanneer de vaccinatiegraad goed blijft stijgen en er maximaal 500 covid-bedden op intensieve zorgen bezet zijn. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei op VRT al dat dit een absolute grens is. Liggen de cijfers hoger, dan gaat het feest niet door. Kortom, onze vrijheid komt met voorwaarden.