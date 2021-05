KV Oostende zet actie op poten na dramatische gebeurtenis voor jeugdspeler: “Pleisters op de wonde van groot verdriet”

Bij een woningbrand in Laken kwamen vorige week de twee jongere broertjes van U15-speler Ibrahima Baldé om het leven. Los van het menselijke drama zijn ook alle spullen van het gezin in rook opgegaan. KVO neemt nu verschillende initiatieven om de jongen en z’n familie te helpen.

“Toen we het dramatische nieuws vernamen, hebben we hier bij de jeugd de koppen bij elkaar gestoken,” aldus Jeugddirecteur Rik Coucke op de website van de Kustboys. “De jongen krijgt psychologische bijstand vanuit de club en in z’n internaat in Oostende. Hij is intussen alweer komen trainen om zo toch een beetje z’n gedachten te verzetten. Vanuit de jeugd voorzien we ook financiële steun onder de vorm van aankoopbonnen bij enkele grootwarenhuizen. Zijn trainer Wesley Deschacht nam ook het initiatief tot een kledij-inzameling.”

“De dood van zijn broertjes is een menselijk drama, maar daarnaast is de jongen ook quasi al z’n spullen en kledij kwijt”, zegt jeugdtrainer Wesley Deschacht. “Dat weegt niet op tegen het verlies van z’n broertjes, maar we willen hem en z’n familie toch zo veel mogelijk helpen met materiële zaken. Ik lanceerde op Facebook een oproep om kledij binnen te brengen en daar werd al massaal gehoor aan gegeven. Na overleg met KVO zal er nu ook vanuit de club ondersteuning komen.”

“Wij roepen onze fans inderdaad op om zo veel mogelijk kledij binnen te brengen in onze fanshop,” zo vult pers- en communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck aan. “Ook KVO als club zal een duit in het zakje doen. Zo overhandigen we de jongen sportkledij en wenden we 500 euro crowdfundingsgeld aan om te spenderen bij onze partner Decathlon. Last but not least krijgt Ibrahima ook 500 euro kledijkrediet bij A-Mode. Het zijn pleisters op de wonde van het grote verdriet, maar als we hem en zijn familie ook maar een klein beetje kunnen helpen, zijn we al tevreden.”

Kledij kan worden binnen gebracht in de KVO-fanshop (L. Van Tyghemlaan 62) of in het jeugdcomplex op de Schorre (Sportparklaan 1). Ibrahima zelf heeft de maat L en schoenmaat 45.