10 jaar geleden bracht kamermeisje IMF-topman Dominique Strauss-Kahn (DSK) ten val: hij verdient weer fortuinen, zij leeft in angst

Op 13 mei 2011 was Nafissatou Diallo nog een anoniem kamermeisje in het Sofitel-hotel in New York. Een dag later werd ze wereldberoemd als de vrouw die IMF-topman Dominique Strauss-Kahn (DSK) ten val had gebracht nadat hij haar had aangerand. Tien jaar later zijn de rollen weer omgedraaid. DSK rijft miljoenen binnen als consultant van Afrikaanse staatshoofden, Diallo durft sinds enkele doodsbedreigingen niet eens te zeggen waar ze nu werkt.