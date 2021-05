25-jarige dochter van bekende ondernemer Giuliano Bruno en vriendin van Temptation Island-deelnemer onverwachts overleden

Genk - Clarissa (25), de dochter van de bekende Limburgse ondernemer Giuliano Bruno, is maandag onverwacht overleden. Dat maakte Group Bruno bekend. “Alles staat plots stil”, schrijft haar vriend Karim Leone, voormalig Temptation Island-deelnemer, op Instagram.

Giuliano Bruno, zijn echtgenote Paola Pagnotta en hun dochter Alessandra zijn zwaar aangeslagen door het plotse overlijden. Ook familie en vrienden reageren onthutst.

De in Limburg bekende ondernemersfamilie wil het verdriet in alle rust verwerken en laat weten de mensen die hun steun betuigen te danken.

Op Instagram neemt haar vriend Karim Leone afscheid van zijn Clarissa. “Mijn vrouw, mijn beste vriend, mijn alles! Alles staat plots stil voor mij. Ik ben gebroken door jouw liefde en onze band die wij hadden samen. Er gaat een stukje leven van mij mee met jou.”

Een paar uur later deelde Karim wederom een foto van de twee samen: “Ik wil laten zien hoe trots ik ben dat jij bij mij was, hoe mooi onze relatie was! Zo happy, gelukkig en positief dat we waren. Je bent zó speciaal voor mij en vele anderen. Zie je in de hemel, lieve schat!”