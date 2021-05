Hij kan het nog: Stefano Okaka (ex-Anderlecht) scoort echt spitsengoaltje tegen Napoli

Veel kon hij dit seizoen nog niet scoren, maar Stefano Okaka is het doelpunten maken nog niet verleerd. Dat bewees de gewezen spits van Anderlecht tegen Napoli.

De intussen 31-jarige Italiaan mocht in de basis starten bij Udinese, maar de Bianconeri keken al snel tegen een 2-0-achterstand aan na goals van Piotr Zielinski en Fabian Ruiz. Die laatste krulde de bal wel héél mooi tegen de netten in het San Paolo.

???? | Fabián Ruiz krult de bal heerlijk in doel! ?? #NapoliUdinese pic.twitter.com/NPzX4jnyka — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 11, 2021

Okaka bracht echter nog voor de rust de spanning terug in de wedstrijd. De Italiaan hield Konstantinos Manolas op Romelu Lukaku-achtige wijze af en knalde de bal onhoudbaar voorbij doelman Alex Meret. Goed voor competitiedoelpunt nummer vier voor Okaka.

De heropleving van Udinese was echter van korte duur. Napoli maakte er via Hirving Lozano en Giovanni Di Lorenzo na de pauze vrij snel 3-1 en 4-1 van. Twintig minuten voor tijd mocht Dries Mertens invallen en zijn wederoptreden maken na een blessure. In het slot maakte Lorenzo Insigne er zelfs nog 5-1 van voor Napoli, dat zo voorlopig tweede is in de Serie A.

Okaka verliet de Serie A in juli 2015 voor een eenjarige passage bij Anderlecht, dat zo’n 3 miljoen euro op tafel legde bij Sampdoria. In België trof Okaka 15 keer raak en leverde hij drie assists af in 37 competitiewedstrijden. Anderlecht eindigde dat seizoen op de derde plaats, na Club Brugge en AA Gent. Vervolgens werd de spits getransfereerd naar Watford voor zo’n 6 miljoen euro.