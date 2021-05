Vandenbroucke eenzaam en alleen op Overlegcomité: “Er zit al een tijdje wat zand in de zwembroek”

Moederziel alleen stond minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag op het Overlegcomité. Terwijl tot nu toe premier Alexander De Croo (Open VLD) vaak achter zijn vicepremier stond, was er van de federale tandem deze keer geen sprake meer. De versoepelingstrein walste over de immer voorzichtige Vandenbroucke, die vindt dat het allemaal te snel gaat en Pukkelpop in augustus niet ziet zitten.