Luc Sels verslaat Jan Tytgat met overtuigende cijfers en blijft nog vier jaar rector aan KU Leuven

Luc Sels blijft ook de komende vier jaar rector van de KU Leuven. Hij won afgetekend van uitdager Jan Tytgat met 64 procent van de stemmen.

De overwinning van Sels ligt in de lijn van de verwachtingen, maar niet dat hij zo’n ruime meerderheid zou overtuigen. Sels schaarde 64 procent van het personeel en studenten achter zich, Tytgat bleef hangen op 33 procent. Nog eens 3 procent stemde blanco. In vorige rectorverkiezingen met een tegenkandidaat was de uitslag altijd bijzonder nipt.

De uitslag bewijst hoe Sels de voorbije vier jaar ruime steun wist te vergaren binnen de KU Leuven met zijn solide op cijfers gebaseerde beleid. Hij maakte ook een standvastige indruk met zijn aanpak van de coronacrisis. Smet op zijn blazoen is de zaak Reuzegom waarin hem een gebrek aan empathie verweten werd.

De bekende en mediagenieke toxicoloog Jan Tytgat van zijn kant mankeerde bestuurservaring aan de KU Leuven en werd hier en daar voor een populist versleten met zijn dure voorstellen, zoals een basisfinanciering voor alle proffen. Zijn pleidooi om de Leuvense universiteit weer meer te laten gelden in het maatschappelijke debat - denk maar aan de tijd van Rik Torfs - vond zeker weerklank, maar wist toch niet de meerderheid van het personeel en studenten te overtuigen.

Door de coronacrisis leek de strijd lang uitgevochten te worden op de achtergrond. Maar de laatste week ging het er nog even hard aan toe. Zo werd Tytgat er nog van beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd in zijn programma, iets wat hij zelf ten stelligste ontkende. De uitslag liet dinsdagavond lang op zich wachten, maar om 22.20 uur kwam tocht de bevestiging van de Academische Raad.