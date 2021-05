Na corona slaat nu ook dodelijke zwarte schimmel genadeloos hard toe in India

De Indiase bevolking gaat niet alleen gebukt onder een gigantische golf aan coronabesmettingen, maar ook onder een zwarte schimmelinfectie die toeslaat net wanneer verzwakte patiënten met succes hun covid-infectie hebben overwonnen. De gevolgen zijn desastreus: de helft van de patiënten overlijdt, de andere helft raakt zwaar verminkt in het gelaat.

Mucormycosis heet de dodelijke schimmelinfectie, veroorzaakt door een doodgewone huis-tuin-en-keukenschimmel die overal voorkomt in grond en rottende groenten. De schimmel infecteert de zenuwen, de hersenen en de longen van mensen bij wie het afweersysteem door corona is aangetast.

Zo’n schimmelinfectie komt gewoonlijk maar zeer zelden voor in India. Een paar keer per jaar worden patiënten met die aandoening opgenomen in ziekenhuizen. Maar nu worden meerdere patiënten per dag met mucormycosis opgenomen.

Foto: EPA-EFE

Als de schimmel zich verspreidt richting de hersenen, hebben de artsen geen andere keus dan de geïnfecteerde delen van het kaakbeen, de neus en de ogen operatief te verwijderen. “Wat betreft corona is de situatie aan het verbeteren, maar het is nu de mucormycosis die keihard toeslaat”, aldus dokter Prashant Rahate, voorzitter van het Zevenster-ziekenhuis in Nagpur. Het ziekenhuis heeft het meeste zwarteschimmelpatiënten behandeld in Centraal-India.

Razendsnel ingrijpen

Volgens het Amerikaanse ministerie voor Volksgezondheid bedraagt de kans op overlijden door mucormycosis maar liefst vijftig procent en is het absoluut noodzakelijk om zeer snel in te grijpen zodat de schimmel zich zo weinig mogelijk kan verspreiden. “Per dag zien we zo’n vijf nieuwe patiënten met de schimmelinfectie”, schat dokter Rahate. De enige behandeling die er tegen helpt, is het intraveneus toedienen van medicijnen, maar die kosten zo’n veertig euro per dag, een fortuin voor de doorsnee Indiër.

In de deelstaat Gujarat hebben verschillende ziekenhuizen al speciale afdelingen opgericht voor zwarteschimmelpatiënten. Vermoed wordt dat de al door corona verzwakte patiënten extra gevoelig zijn voor een schimmelinfectie en dat wellicht ook de gebruikte medicijnen tegen de corona-infectie een rol spelen. Ook diabetici zijn extra gevoelig voor een schimmelinfectie.

Door alle weefsel heen

“Deze schimmelinfectie breidt zich razendsnel uit”, vertelt David Jennings, professor infectieziekten aan de Universiteit van Manchester, in de Britse Daily Telegraph. “Als de zwarte schimmel eenmaal het lichaam is binnengedrongen, dan woekert hij gewoon door het weefsel heen: van huid naar spier en vervolgens door naar het been.”