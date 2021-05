D’Onofrio wuift gerucht over Seraing weg, Wim De Decker en Olivier Renard genoemd als opvolger bij Antwerp

Luciano D’Onofrio (65) is niet langer sportief directeur bij Antwerp. Na vier jaar lagen de visies van D’Onofrio en voorzitter Paul Gheysens te ver uit elkaar. Gheysens wil de club op een ‘modernere’ leest schoeien. D’Onofrio wilde geen macht inleveren.

De dag dat Paul Gheysens niet optrad na een negatief artikel in Gazet van Antwerpen over het functioneren van de sportieve architect van Antwerp en twee dagen later met het ontslag van zijn teammanager diens voelsprieten in de kleedkamer werden verwijderd, stond het besluit van de 65-jarige Italiaanse Luikenaar vast: “Ik moet hier weg”. Dat was op 12 april. Voorzitter Gheysens wilde D’Onofrio in eerste instantie nog aan boord houden, maar de inmiddels ex-sportief directeur voelde zich verraden.

Gheysens begreep al snel dat een verdere samenwerking uit den boze was. Zo kwamen beide heren weer tot elkaar en is de breuk al bij al nog vlot en sereen verlopen. Gisterennamiddag werden de laatste papieren getekend.

“Ik wens de heer D’Onofrio uitdrukkelijk te danken voor het belangrijke werk dat hij voor Antwerp leverde”, aldus de voorzitter op de website van Antwerp. “De uitstekende keuze van voetbaltalenten, de selectie en aanwerving van de nodige krachten om het elftal sportief uit te bouwen, hij leverde een belangrijke inbreng bij het behalen van het spectaculaire sportieve succes. Vier jaar is een eeuwigheid in voetbal en beide partijen kijken dan ook tevreden terug op de samenwerking.”

Weinig spijt

D’Onofrio zelf wilde geen officieel commentaar kwijt, maar lijkt er niet al te veel spijt van te hebben. Geruchten over een overstap naar FC Seraing wuifde hij weg. Het feit dat hij kan terugblikken op een flinke krachttoer bij Antwerp biedt hem troost. Onder zijn sportieve bewind groeide de promovendus in vier jaar tijd uit tot een topclub met bekerwinst, drie keer een plaats in Play-off 1 en drie keer Europees voetbal, met in de jongste campagne zelfs een overwintering. Dat terwijl de club stap voor stap werd uitgebouwd. Volgens sommigen binnen de club niet snel en modern genoeg, maar volgens de voetbalkenner op het juiste tempo.

Gheysens kan nu voortbouwen aan het ‘moderne’ Antwerp om verder de Belgische top te bestormen en wat geld te recupereren van zijn geïnvesteerde miljoenen. Hij wil jongere spelers aantrekken om die met winst door te verkopen.

De opvolger van D’Onofrio – Wim Dedecker en Olivier Renard worden genoemd – staat voor een immense uitdaging. Kan de geslaagde transferpolitiek worden voortgezet? De opvolger stapt in grote schoenen om te vullen.