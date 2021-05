Beloften in 1B en amateurs: pas vanaf 2022, volgend seizoen geen Club NXT in 1B

De raad van bestuur van de Pro League, de verzameling van profclubs, heeft begin deze maand een concreet voorstel op tafel gelegd voor de integratie van de beloften (U23) van hun clubs in de reeksen 1B, eerste amateurs, tweede en derde afdeling. De profclubs hebben hun doelen bijgesteld. Eerst wilden ze die integratie al vanaf komend seizoen doorvoeren, nu zal dat pas vanaf het seizoen 2022-2023 gebeuren. Dat betekent alvast dat Club NXT, de beloften van Club Brugge, volgend seizoen niet langer in 1B speelt. Het seizoen daarna mogelijk weer wel. Volgend seizoen wordt Club NXT vervangen door Virton, dat van rechtswege in 1B aan de slag moet.

Om dit gedaan te krijgen, hebben de profclubs de amateurverenigingen enkele voordelen voorgeschoteld. Die amateurclubs zouden er financieel beter van worden en ook de licentievoorwaarden voor promotie naar 1B zouden naar beneden worden aangepast, zodat promotie makkelijker wordt. De amateurs beslissen volgende week op een vergadering of ze daarmee akkoord gaan.

De algemene vergadering van de Pro League moet op dinsdag 25 mei de beslissing nog bekrachtigen. Dan wordt ook beslist welke profclubs hun amateurs in 1B, eerste nationale amateurs, tweede en derde afdeling mogen onderbrengen. Profclubs worden niet verplicht hun beloften in een van die reeksen te integreren.

Ook de al dan niet verlenging van een seizoen van een 1A met achttien clubs en mini-play-offs zoals nu het geval is – tot en met 2022-23 – staat op 25 mei op het programma. Veel clubs willen op die manier degradatieperikelen – in principe degraderen volgend seizoen drie clubs uit 1A – uitstellen, maar het is afwachten in hoeverre de topclubs daarin zullen meegaan.