“Nmecha moet nog meer scoren, geef mij voorlopig maar Mbokani”

Ik kan niet anders dan applaudisseren voor de prestatie van Dieumerci Mbokani tegen Anderlecht. Ongelooflijk wat hij op zijn 35ste nog bij momenten laat zien. Zijn ­basiskwaliteiten kan je alleen maar blijven bewonderen. Hij is snel, technisch sterk, kan dribbelen, koppen,... Ik heb op Wyscout nog eens een hoop fases van hem herbekeken en wat mij ook opvalt, is dat hij zich overal naartoe gooit. Als er een bal in zijn buurt is, kan hij daar dankzij zijn aangeboren atletische vermogen en lenigheid vaak nog met zijn voet of zijn hoofd bij.