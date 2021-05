Hamas vuurt nog eens 200 raketten af naar Israël

De islamistische beweging Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook, heeft woensdag nog eens meer dan 200 raketten afgevuurd naar Israël. Ze doet dat als een vergelding voor de Israëlische luchtaanvallen op een gebouw in het centrum van Gaza.

De militaire tak van Hamas gaf in een mededeling aan dat ze “bezig was om 110 raketten af te schieten naar de metropool Tel Aviv en 100 raketten naar de stad Beersheva, als vergelding voor de hervatting van bombardementen op gebouwen waar burgers wonen”.

Het raketalarm ging woensdagochtend weer af in beide steden, aldus het Israëlische leger. “Families werden gewekt en met spoed naar schuilplaatsen gebracht”, aldus het leger op Twitter. In Tel Aviv waren verschillende explosies te horen.

Hamas meldde eerder de vernieling van een gebouw in het centrum van de stad Gaza. In het gebouw van negen verdiepingen zijn woningen, winkels en een lokale televisiezender gevestigd. “Er werd ernstige schade aangericht aan het appartementsgebouw en aan omliggende gebouwen”, aldus de televisiezender van Hamas, Al-Aqsa TV. Volgens getuigen sloegen verschillende raketten in op het gebouw.

3 Israëliërs en 32 Palestijnen gedood

De Palestijnse raketten volgen op een eerste reeks van 130 raketten, die dinsdagavond werden afgevuurd richting Tel Aviv. Daarbij viel één dode. In totaal zijn sinds maandag al drie Israëliërs omgekomen door raketten vanop de Gazastrook, en tientallen mensen gewond geraakt

Aan Palestijnse zijde stierven minstens 32 personen door de Israëlische luchtaanvallen, onder wie ook 10 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten raakten ook 220 mensen gewond.