Bijna helft van werknemers wil weer halftijds naar werkvloer

Van zodra het opnieuw mag, wil 47 procent van de Belgen weer halftijds naar kantoor. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta en jobsite StepStone bij drieduizend werkende Belgen. Tegelijk gaf ook bijna vier op de tien aan dat vaccinatie doorslaggevend is om terug halftijds naar de werkvloer te gaan. Acerta en StepStone roepen bedrijven daarom op om nu al met hun personeel in dialoog te gaan. “Zo kunnen ze een diepe kloof vermijden tussen werknemers die willen terugkeren en zij die liever thuis blijven werken”, klinkt het.

“Dat bijna de helft van de Belgen zonder extra maatregelen bovenop de huidige opnieuw halftijds op kantoor wil zitten, toont aan dat ze voor bepaalde activiteiten ondertussen snakken naar een gemeenschappelijke kantooromgeving. Let wel: onze cijfers gaan over een halftijdse en geen volledige terugkeer naar kantoor. Het is ondertussen duidelijk dat we niet meer met z’n allen voltijds terug naar de werkvloer zullen gaan. Na corona wordt het hybride werken de nieuwe standaard”, zegt Hannelore Van Meldert, Manager Consult en experte thuiswerk bij Acerta.

De grote bereidheid om terug naar kantoor te gaan, houdt volgens haar ook gevaren in voor bedrijven. Meer dan de helft van de werknemers is namelijk nog niet klaar om opnieuw meerdere dagen per week op de werkvloer door te brengen. Daardoor bestaat het risico op een enorme kloof tussen zij die wel terug naar kantoor willen en de fervente thuiswerkers, die hun home office prima vinden.

“Bedrijven moeten nu hun huiswerk maken: hoe gaan ze de terugkeer naar kantoor in goede banen leiden? Maar ook: hoe zorgen ze ervoor dat teams niet in twee gesplitst worden tussen ‘huismussen’ en ‘kantoormussen’. Teams gaan hier best zelf mee aan de slag om te bouwen aan een thuiswerkformule die voor hen werkt. De terugkeer naar kantoor moet een toegevoegde waarde bieden voor de job”, zegt Hannelore Van Meldert.