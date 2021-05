Ronald Koeman op de wip bij Barcelona? “Hoe kan hij nog verder gaan?”

Na het 3-3-gelijkspel van FC Barcelona dinsdagavond tegen Levante lijkt de titel weg voor de Blaugrana. Trainer Ronald Koeman krijgt het dan ook hard te verduren in de Spaanse media. Koeman heeft nog een contract tot juni 2022, maar als het van de Spaanse media afhangt, doet hij dat contract niet uit.

“Het wordt nu heel lastig voor Koeman om verder te gaan in Camp Nou”, schrijft de Spaanse website Sport in een analyse. “Er zijn maar weinigen die achter Koeman staan. De meerderheid houdt hem verantwoordelijk voor tactische fouten en vinden niet dat hij op de juiste momenten de goede beslissingen neemt.”

Ook de Spaanse kranten zijn hard voor de Nederlandse coach. El Mundo Deportivo vindt het onbegrijpelijk dat Barcelona zoveel punten laat liggen in belangrijke wedstrijden. “Onvergeeflijk is het als je niet wint van Granada en Levante als de koppositie op het spel staat. Koeman moet sowieso gaan, maar er moet niet alleen naar de bank worden gekeken.” Koeman won met Barcelona dit seizoen wel de Copa del Rey, maar Marca denkt dat niet zal volstaan voor de coach. “Een Copa del Rey is niet genoeg, hoe kan Koeman na dit resultaat nog verdergaan? Zeker niet nu zijn team de ene na de andere kans op de eerste plaats laat liggen.”

AS schreef dan weer het volgende: “Nu bevindt Koeman zich in het vagevuur, precies één stap verwijderd van de rand van de hel.”