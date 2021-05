De crisis is compleet bij Juventus: winst vanavond is must voor Champions League-ticket

Van Super League naar Europa League. Van voetbalicoon naar coach op de wip. Van vijfvoudig Gouden Bal-winnaar naar bekritiseerde spits. Van negen landstitels op rij naar uitsluiting in de Serie A. Juventus van de hemel naar de hel dus. In de genadeloze voetbalwereld kan het snel gaan. Na negen scudetto’s op een rij kent Juventus dit seizoen een heus pechjaar. En het wordt hoe langer, hoe erger.

Midden april verkeerde Juventus heel even in de hemel. Na een barslecht seizoen wist het zich met de aankondiging van de Super League te verzekeren van een plekje in een competitie met alleen maar topclubs ...